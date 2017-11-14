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Doğu Akdeniz'de dev tatbikat

İlk kez 1987 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl 20’ncisi icra edilen Doğu Akdeniz-17 davet tatbikatının arama kurtarma, afet ve acil durum harekat bölümü sabah saat 05.00’te başladı.

Dünya / 14 Kasım 2017 Salı 11:39
Doğu Akdeniz'de dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2), ABD, Bulgaristan, İngiltere ve Romanya Deniz Kuvvetleri unsurları ile Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurlarının katılımıyla başlayan afet ve acil durum harekat bölümü, Türkiye'nin öz kaynakları ile yapılan ve Nisan 2017'de denize indirilen TCG Bayraktar Gemisi'nin Marmaris Limanı'ndan tatbikata katılacak 112, UMKA ve AFAD ekiplerinin araçlarının nakli ile başladı.

Sabah saat 05.00'te başlayan araçların TCG Bayraktar çıkarma gemisine nakli saat 07.00'ye kadar devam etti. Marmaris Limanı'ndan hareket eden TCG Bayraktar gemisi tatbikatın bütün unsurlarının gerçekleşeceği Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Limanı'na hareket etti.



TCG Bayraktar gemisinin hareket halindeyken Harp Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem helikopter ile TCG Bayraktar gemisine iniş yaptı. Senaryo gereği tatbikata iştirak eden askeri ve sivil unsurlar bir araya geldi. TCG Bayraktar gemisinin brifing salonunda Deniz Kurmay Albay Eyüp Ertürk tarafından verilen brifingi Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Harf Filo Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem ve Güney Deniz Saha Komutanı Aydın Şirin de izledi.

Tatbikatın bundan sonraki bölümü ise Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda devam edecek.


Kaynak : İHA

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