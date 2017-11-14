USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Devlet Bahçeli: 2019'a kadar Ak Parti ile mücadele edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz'dan sonraki siyasetini sürdüreceklerini söylerken, Ak Parti ile yan yana olduklarını söyledi.

Siyaset / 14 Kasım 2017 Salı 11:15
Devlet Bahçeli: 2019'a kadar Ak Parti ile mücadele edeceğiz
Video için tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup topplantısında partililere seslendi. Oldukça dikkat çekici ifadeler kulanan Bahçeli ' AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir' dedi.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından o bölüm;

CHP-HDP referandum rövanşına kalkarsa bloklaşma sertleşir CHP yanına HDP ve diğer yedekleri alırsa MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. AK Parti ile yeni sistemin tesisi için yan yana mücadele ederiz.

Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir.

MhpDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı