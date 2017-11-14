Devlet Bahçeli: 2019'a kadar Ak Parti ile mücadele edeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup topplantısında partililere seslendi. Oldukça dikkat çekici ifadeler kulanan Bahçeli ' AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir' dedi.



İşte Bahçeli'nin konuşmasından o bölüm;



CHP-HDP referandum rövanşına kalkarsa bloklaşma sertleşir CHP yanına HDP ve diğer yedekleri alırsa MHP buna duyarsız ve tepkisiz kalmayacaktır. AK Parti ile yeni sistemin tesisi için yan yana mücadele ederiz.



Bu bloklaşmaya cevaben 15 Temmuz'dan beri süregelen tutarlı duruşumuz korunacak siyasi pozisyonumuz tartışmasız muhafaza edilecektir. Partimiz 7 Ağustos ve 16 Nisan şuurunun gereği olarak AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet etme sistemini 2019'da tam manası ile tesis etme maksadıyla sonuna kadar birlikte mücadelesini sürdürecektir.