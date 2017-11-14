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Depremde bilanço ağırlaşıyor: En az 530 ölü

Halepçe'de meydana gelen 7.3 büyüklüğünde depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 530 olarak açıklandı.

Dünya / 14 Kasım 2017 Salı 16:17
Depremde bilanço ağırlaşıyor: En az 530 ölü

İran- Irak sınırındaki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı en az 530 olarak açıklandı. Depremde 8000'in üzerinde de yaralı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz gün Irak'ın Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, Irak'taki deprem Güneydoğu'daki illerde de hissedilmişti. Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen deprem, Türkiye'den de hissedilmişti.

ABD Jeolojik Araştırması (USGS), depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin güneydoğusundaki Halepçe olduğunu açıklamıştı.

Halepçe, Irak'ın kuzeyinde, İran sınırının 15 km batısında, Süleymaniye'nin 61 km güneydoğusunda, başkent Bağdat'ın 241 km kuzeydoğusunda yer alıyor.

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