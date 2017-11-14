CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

Habertürk canlı yayınında Didem Arslan Yılmaz'ın sunumuyla ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programına CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı konuk oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen Afrin operasyonunu değerlendiren CHP'li Atıcı, skandal ifadeler kullandı.



CHP'Lİ VEKİL İŞGAL DEDİ



Afrin operasyonunu 'işgal' olarak nitelendiren CHP'li vekil, 'Afrin'e yaklaşım şu anda yanlıştır' dedi.



PYD RAHATSIZMIŞ



Atıcı; skandal ifadelerini, Türkiye'nin yapacağı operasyondan terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin rahatsız olacağını söyleyerek sürdürdü.



TÜRKİYE YANLIŞ YAPIYOR



Aytuğ Atıcı, konuyla ilgili şunları söyledi; 'Türkiye'nin Suriye'deki üstlendiği rolden; Amerika'nın, Rusya'nın ve Suriye'nin, PYD'nin rahatsızdır. Çünkü Türkiye'nin kendine biçtiği rol İdlib'tir, Afrin değildir. Biz Astana Süreci'nde İdlib için anlaştık. Şimdi de Afrin'e doğru yöneldiğimiz için büyük bir rahatsızlık oluştu. Afrin'e yaklaşım şu anda yanlıştır. Afrin'in işgali şu anda yanlıştır.'

