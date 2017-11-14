USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Bu koltuğa oturmak cesaret ister

Samsun’un Bafra ilçesinde bir antikacıda bulunan yüz yıllık ve bir çiftlik ağasına ait olduğu söylenen "ağa koltuğu" bir dönemin tarihine ışık tutuyor.

Yaşam / 14 Kasım 2017 Salı 09:13
Bu koltuğa oturmak cesaret ister

Bafra'da marangozluk mesleğinden emekli olan 54 yaşındaki antikacı Durgun Yurduseven, antikalara merakı sayesinde koca bir antikacı dükkanının sahibi oldu. Ailesinden kalan eski eşyaları biriktirmekle işe başlayan Yurduseven, daha sonra çevresinden edindiği antikalarla kendine ait Sanat Kervanı Müzesini kurdu. Müzesinde eskiden kullanılan; tarım aletleri, ev gereçleri, süs eşyaları, el aletleri gibi yüzlerce antika bulunuyor. Müzede en dikkat çeken parçalardan bir tanesi de yüz yıldan fazla tarihi olan ağa koltuğu. Zamanında ağaların oturabildiği tarihi koltuğa ağadan başkasının oturamadığı söyleniyor. İki taraftan tutma yeri olan koltuğa ağa oturduğunda, ağanın iki kişi tarafından taşındığı tahmin ediliyor. Ağa koltuğunu Bafra'da bir yerden satın alan Yurduseven, (tebessüm ederek) ağanın koltuğunu hiç oturmadığını ve ağaların koltuğuna garibanların oturmasının yakışık almayacağını belirtti.

Müzede ağa koltuğunun yanında yaklaşık 150 yıllık bir de çeyiz sandığı bulunuyor. Yaklaşık 8 senedir kendi müzesini işleten Yurduseven, mesleğini de yaşatmak adına ahşap sanatıyla da uğraşıyor. Atalarının nasıl yaşadığını öğrenmeleri için gençleri müzesine davet eden Yurduseven, şimdiki neslin geçmişine dair pek fazla bir şey bilmediğini dile getirdi. Antikalarını daha büyük ve merkezi bir yerde sergilemek istediğini ifade eden Yurduseven, yetkililerden bu konuda yardım istedi.

'Yakışık almaz, ayıp olur'

Koltuk hakkında bilgi veren Yurduseven, 'Araştırmalarım sonucu bu koltuğun bir ağa koltuğu olduğunu öğrendik. Çiftlik ağasının koltuğu olduğunu düşünüyoruz. Karşılıklı yerlerinden tutma yerleri var. Galiba, ağa üzerine oturunca iki kişi karşılıklı tutarak ağayı taşıyordu. Bu şekilde ağayı bahçesine veya tarlasına götürüyorlar, gezdiriyorlardı. Oturma yeri deri. Bakır telle işlemeleri var. Yüz yıldan fazla bir tarihi var bu koltuğun. Ben bu koltuğa oturmadım. Ağanın koltuğuna oturmak bizim gibi garibana yakışmaz. Ağanın koltuğunun üzerine oturulmaz. Yakışık almaz, ayıp olur' dedi.

'Atalarının nasıl ve hangi zorlukla yaşadıklarını öğrenmelerini istiyorum'

Marangoz mesleğinden emekli olduğunu belirten Yurduseven, 'Eskiden kalan araç-gereçlere merakım vardı. Büyüklerimden kalan eşyaları biriktirdim. Başka insanlardan aldım. Biriktirdiğim şeyler artınca böyle bir yer açtım. Burası bir müze oldu. Atalarımızdan kalan, onların kullandığı birçok araç gereç var burada. Atalarımızı unutmamak için, ata yadigarlarını vatandaşlarımızın görmesi için sergiliyorum. Kendimde boş zamanlarımı değerlendirmek için ahşaptan el işleri de yapıyorum. Bu müzeden bir şey satmıyorum. Özellikle gençlerin öğrencilerin burayı gezip görmesini istiyorum. Tarihini öğrensinler. Atalarının nasıl ve hangi zorlukla yaşadıklarını öğrenmelerini istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğü gezi düzenleyerek öğrencileri buraya getirebilir. Onlar da atalarının nasıl yaşadığını öğrenmiş olur. Buradaki yerim biraz dar. Belediyemizin bana geniş bir yer temini etmesini ve bu ata yadigarlarını daha fazla insanın görmesini isterim' diye konuştu.

Kaynak : İHA

TarımÇeyiz SandığıMilli Eğitim MüdürlüğüEv Gereçleri


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı