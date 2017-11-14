USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,53 - 4,53

Borsa 110.000 puanı aştı

BIST 100 endeksi, yüzde 1,18 değer kazanarak 110.148,45 puana yükseldi

Ekonomi / 14 Kasım 2017 Salı 18:22
Borsa 110.000 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazancıyla 110.148,45 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.288,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi de yüzde 1,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 6,07 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile elektrik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla 110.686,50 puana çıkmasının ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 110.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde iş gücü istatistiklerinin yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.700 ve 107.000 seviyelerinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Kaynak : AA

EnflasyonBorsa İstanbulBankacılıkYükselen


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı