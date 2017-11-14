Barzani'den geri adım

IKBY lideri Mesut Barzani bağımsızlık referandumuna ilişkin sürpriz bir açıklama yaptı. IKBY lideri Mesud Barzani Irak Anayasa Mahkemesinin Bağımsızlık referandumunu yok saymasını kabul edeceklerini açıkladı.



25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Mesut Barzani'nin önderliğinde bağımsızlık için sandık başına gitmişti. tartışmalı referandum öncesinde bölgedeki bir çok devlet, başta Türkiye olmak üzere Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulmasına karşı çıkmış, kararı yok hükmünde saymıştı.