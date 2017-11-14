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Balona röveşata atan adamın annesi Müge Anlı'ya çıktı

Balona röveşata atan adam olarak fenomen olan Gülbey Türkücü'nün annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 3 aydır oğlundan haber alamayan acı anne oğlunun bulunmasını istedi.

Televizyon / 14 Kasım 2017 Salı 12:35
Balona röveşata atan adamın annesi Müge Anlı'ya çıktı
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Balona röveşata atan adam olarak fenomen olan Gülbey Türkücü'nün annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıktı. 3 aydır oğlundan haber alamayan acı anne oğlunun bulunmasını istedi. Türkücü'yü görenler de yayına bağlandı.

Kahramanmaraş'ta yaşayan ve daha sonra Ankara'da ortaya çıkan ve kendisinden 3 aydır haber alınamayan Gülbey Türkücü için arama çalışmaları başladı. Balona röveşata atmasıyla fenomen haline gelen Gülbey Türkücü'nün psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Annesinin haberleri izlemesiyle birlikte durumu fark etmesi bir oldu. Acılı anne Müge Anlı'ya gelerek oğlunu aramak için çalışmalar başlatılmasını istedi.

3 ay önce 'Çarşıya gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen kayıp Gülbey'i Ankara'da görenler telefonla Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlandı. 

PERİŞAN HALDE GÖRÜLMÜŞ

Emine Fetvacı adlı seyirci, 'Gülbey'i dün Ankara'da bir AVM'nin önünde perişan bir halde gördüm dedi. Üzerinde kadın tuniği vardı, pantolonu ve ayakkabıları yoktu' dedi.

Seyirci Aysun Bayram da, 'Gülbey'i dün akşam saat 19.00 sıralarında İbn-i Sina hastanesinin önünde gördüm '2 lira paranız var mı, açım' dedi' açıklamalarında bulundu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Seyircilerin bu sözleri üzerine acı anne gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı, 'Gülbey'i bulalım, tedavisini yaptıralım. Daha çok genç ve çok da yakışıklı' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

FenomenMüge AnlıPsikolojik Tedaviİbn-i SinaTürkücü


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