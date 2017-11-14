Bahçeli: MHP'nin baraj sorunu yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



Bahçeli, yaptığı seçim barajı açıklaması arından 'MHP baraj altı kalacak' yorumlarına tepki gösterdi.



Yorumlara yapanlara acıdığını söyleyen Bahçeli, MHP'nin baraj sorunu olmadığını belirtti.



Bahçeli şöyle konuştu:



'Farkındayım, çalıdan gül bitmez, cahile söz yetmez ama olsun doğru bildilklerimizi haykırmayı sürdüreceğiz. Yüzde 10 barajı ağır bir barajdır dedim. Buna itiraz eden çıkmamıştır. 12 Eylül'ün sonrasında yeniden siyasi yapılanma sürecinde yüzde 20-25 arasında il barajı, yüzde 10 ülke barajı oluşmuştur dedim, bu yok sayılır mı?.



12 Eylül sonrası inşa edilen barajla, Millyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisi'nin silinmesi hedeflenmiştir. Barajın aşağıya çekilmemesi sonucunda, 1991'de olduğu gibi ittifaklarla bu barajın aşılması mümkün olmuştur. Artık bu kadar zorlamalar ve dayatmalarla, birilerini öldürerek kendini yaşatma yerine hep beraber nasıl yaşarız, istikrar ve normalleşme sürecine gelebilirz, bunun çalışması yapılmalıdır. Yüzde 5 mi 6 mı 7 mi olur yoksa 10 olarak mı kalır? Böyle mi devam etmeli, bunları görmek lazımdır. Özet olarak söylediklerim bunlardır.



Bildik korodakiler saldırmaya, MHP'yi karalamaya başlamışlardır. Şunu herkes bilsin ki, MHP'nin baraj maraj sorunu asla yoktur. Aziz milleitmizin muazzam desteği bunun en açık göstergesidir. MHP selin önündeki kütük değil, bizzat selin ta kendisdir. Biz barajdan korktuğumz içind değil Türkiye'nin 16 Nisian halk oylamasından sonra değişen hükümet etme sistemiyle beraber ortaya çıkan siyasal zaruretten, üstelik bağımsız adaylar ve ittifaklarla barajın delinmesi nedeniyle düşüncelerimizi paylaştık.

