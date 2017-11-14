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AİHM'den FETÖ'cülere şok!

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

Güncel / 14 Kasım 2017 Salı 10:17
AİHM'den FETÖ'cülere şok!

AİHM, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan yaklaşık 25 bin başvuruyu, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek reddetti.

'İÇ HUKUK YOLLARI TÜKETİLMEDİ'

AİHM daha önce de 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum'da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal'ın başvurusunu reddetmişti.

Mahkeme, oy birliği ile aldığı kararda, Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu'nu adres göstermişti.

Olağanüstü Halİlköğretim Okulu1 EylülKanun Hükmünde Kararname


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