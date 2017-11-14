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16 köylünün katili terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Tanışık köyünde 16 köylünün katledildiği bombalı saldırının faili terörist Taş yakalandı. Hain hakkında 17 kez ağır müebbet istemiyle dava açıldı.

Güncel / 14 Kasım 2017 Salı 10:18
16 köylünün katili terörist yakalandı

Diyarbakır Lice'de 24 Kasım 2016'da öldürülen ve 1.5 milyon liralık mavi listede aranan PKK'nın sözde orta saha sorumlusu terörist Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçen flash bellek çözümlendi. Flash bellekte Tanışık köyünde 16 köylünün öldüğü olayla ilgili Kandil'e yazılan örgüt içi şifreli yazışmalar ele geçirildi.

PKK'lı terörist Burhan Taş'ın bomba yüklü kamyonun Bingöl'ün Genç ilçesinden Tanışık köyüne kadar geçen 80 kilometrelik yol boyunca teröristlere öncülük ettiği bilgisi yer aldı. Ayrıca terörist Burhan Taş'ın Sur'daki teröristlere destek verdiği yine Tanışık köyü faillerinden terörist Veli Taşkıran'ın da dayısı olduğu bildirildi.



17 KEZ AĞIR MÜEBBET

Hakkında yakalama kararı çıkarılan terörist Burhan Taş, Diyarbakır'da 27 Ekim'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Burhan Taş hakkında Diyarbakır Başsavcılığınca 16 köylünün öldürülmesi ve ülke birliğini bütünlüğünü bozmak suçundan 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede sanığın teröristlerle birlikte hareket ettiği, patlayıcı yüklü kamyonun olası kontrol noktalarında yakalanmaması ve gidilecek güzergâhlarda kolaylık sağlanması için öncülük ettiği kaydedildi.


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