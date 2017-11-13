'Zeytinyağında fiyata değil kaliteye bakın'

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet, zeytinyağında erken hasat ürünlerinin ve taş baskıyla üretilen yağların yüksek fiyatlara satıldığının belirterek, 'Erken hasat olduğu zaman zeytin henüz yağlanmamış, yağlanma tamamlanmamış oluyor. Taş baskı üretimde ise zeytinyağı okside oluyor. Bu da zeytinyağının beslenme değerlerini düşürüyor.' dedi.



Tibet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin coğrafi olarak kaliteli zeytin yetiştirme anlamında çok şanslı olduğunu ancak bu şansın yeterince kullanılmadığını savundu.



Türkiye'de kişi başına zeytinyağı tüketiminin 2 litre olduğunu, bunun artması gerektiğini ifade eden Tibet, meyvesinden sıkıldığı gibi tüketilen başka bir yağın olmadığına dikkati çekti.



Yeni dikilen ağaçların meyve vermesiyle zeytinyağı üretiminde süreklilik sağlandığını dile getiren Tibet, bunun ambalajlı zeytinyağı ihracatını da doğrudan etkilediğini belirtti.



Anadolu'da evinde zeytinyağı tüketmeyen ailelerin bulunduğuna işaret eden Tibet, amaçlarının 80 milyonu zeytinyağıyla buluşturmak olduğunu vurguladı.



'Erken hasatta zeytinin yağlanması tamamlanmamış oluyor'



Market raflarındaki erken hasat ve taş baskı ürünlerin yüksek fiyatlarda satıldığına dikkati çeken Tibet, normalde 1 kilogram yağın 5 kilogram zeytinden elde edildiğini ancak erken hasat ürünlerinde bunun 10 kilograma kadar çıktığını söyledi.



Taş baskıyla elde edilen zeytinyağının da yüksek fiyatlara satıldığını aktaran Tibet, şöyle konuştu:



'Erken hasat olduğu zaman zeytin henüz yağlanmamış, yağlanma tamamlanmamış oluyor. Taş baskı üretimde ise zeytinyağı okside oluyor. Bu da zeytinyağının beslenme değerlerini düşürüyor. Zeytinyağı üretiminde son teknolojiyi tercih etmeliyiz. Çünkü taş baskıda zeytinyağının bünyesinde bulunan faydalı bileşenleri zeytin meyve suyuyla beraber atıyoruz. Üretim teknolojisi itibarıyla zeytinyağını okside ediyoruz. Bu da zeytinyağının beslenme değerini düşürüyor.'



Ümmühan Tibet, tüketicilere erken hasat ürünleri ve taş baskıyla üretilen zeytinyağına yönelmemelerini tavsiye ederek 'Zeytinyağında fiyatlar arasındaki makas diğer ürünlere göre daha fazla. Zeytinyağında fiyata değil kaliteye bakın.' diye konuştu.



İkinci kullanım plastik şişelerde satılan ürünlerin alınmaması gerektiğine dikkati çeken Tibet, tüketicilerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı ve ambalajlı zeytinyağı almalarını tavsiye etti.



Kaynak : AA