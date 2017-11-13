Yeni Gelin 25. Yeni Bölüm Fragman (18 Kasım 2017)

Show TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Gelin 25. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 25. yeni bölüm 18 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yeni Gelin 25. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevilen dizi Yeni Gelin 25. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Yeni Gelin 25. yeni bölüm 18 Kasım 2017 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Yeni Gelin 25. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..