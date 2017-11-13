USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Ünlü oyuncunun kızına çıplak fotoğraf şantajı!

Ünlü oyuncu H.G’nin 19 yaşındaki kızı E’nin eski sevgilisi M.Ü., cinsel içerikli fotoğraflarını bir arkadaşına yolladı. Genç kıza şantaj yaparak ahlaksız teklifte bulunan Orhan A., 8.5 yıl hapis cezası aldı...

3. Sayfa / 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:14
Ünlü oyuncunun kızına çıplak fotoğraf şantajı!

Ünlü oyuncu H.G.'nin kızı E.G., sevgilisi M.Ü.'den geçtiğimiz yıllarda ayrıldı. İddiaya göre M.Ü. bir süre sonra genç kızın cinsel içerikli fotoğraflarını ve cep telefonu numarasını arkadaşı Orhan A.'ya gönderdi.

Orhan A. ise genç kıza kendisinde bulunan fotoğraflarını göndererip, 'Eğer bana cinsel içerikli video göndermezsen bu fotoğrafları ve daha fazlasını sosyal medyada yayarım' diyerek şantajda bulunmaya başladı. E.G., çaldırdığı sosyal medya hesabından kendisine ait çıplak fotoğrafların paylaşılması üzerine durumu ailesine anlattı.

Baba H. G. ile anne Y. G., kızlarının yaşadığı durumu savcılığa bildirdi. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda, anne Y. G.'nin müşteki olarak yer aldığı iddianame hazırlandı. Orhan A.'nın genç kızla cinsel birliktelik yaşaması için şantajda bulunduğu, hukuka aykırı olarak ele geçirdiği cinsel içerikli fotoğrafları yayımlayarak ifşa ettiği anlatıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 22 yaşındaki gencin ifadesini aldı. İfadesinde, 'Ben M.Ü.'nün arkadaşıyım. Onun sosyal medya hesabı çalınmıştı. Ben de hesabını geri alma karşılığında video istedim. O da bana Ekin'nin telefon numarasını ve fotoğraflarını attı. Ben herhangi birinin videosunu istemiştim. Sonra Ekin'e mesaj at kendin iste dedi. Sahte bir sosyal medya hesabı açtım. Onu korkutmak için çıplak fotoğraflarını yayınladım' dedi. Dava, geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. Mahkeme, Orhan A. hakkında özel hayatın gizliliğini ifşa suçundan 3 yıl, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan 3 yıl, şantaj suçudan 2 yıl 6 ay ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırılmasını hükmetti.

Sosyal MedyaAsliye Ceza MahkemesiCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı