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Ünlü edebiyatçı Hayati İnanç okurlarıyla buluştu

Edebiyatçı Hayati İnanç, “Liseli gençlere konferanslara başlarken ortak dilimizi kaybettiğimiz için bizi bağışlayın, bizi affedin diyerek başlıyorum. Fakat inşallah kendimizi bulacağız, kendimizle tanışacağız” dedi.

Kültür-Sanat / 13 Kasım 2017 Pazartesi 08:17
Ünlü edebiyatçı Hayati İnanç okurlarıyla buluştu

Ünlü Edebiyatçı ve televizyon programcısı Hayati İnanç, ‘Can veren pervaneler' kitap serisinin imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

İnanç, 36'ıncı İstanbul Kitap Fuarı'nda Babıali Kültür Yayıncılığı'ndan çıkan ‘Can veren pervaneler' kitap serisinin imza etkinliğinde yaptığı konuşmada, konunun ağır ve zor olmasına rağmen gençlerin gösterdiği ilgiden memnun kaldığını söyledi.

Gençliğin kendi kaynaklarına, geçmişine ve ecdadın bıraktığı mirasa hasret olduğunu belirten Hayati İnanç, “Bu kadar ağır ve zor konuya gençlerin gösterdiği ilgi doğrusu beni memnun etti. Ben bundan 8-9 yıl önce Divan Edebiyatı ile ilgili televizyonda programlar yapmaya başlarken bütün Türkiye'de 500 gencin dikkatini çekmeyi hedef olarak koymuştum. Bugün 500'ü belki yüz katıyla geçtik. Çok enteresan bir şey, şu bize gösteriyor ki insanımız kendi kaynaklarına, geçmişine, ecdadının bıraktığı mirasa, dedesinin kendisine yazdığı mektuba hasretmiş de biz onlara sunmasını bilememişiz bugüne kadar. Sunuldukça, gösterildikçe karşılaştıkları her zamanda heyecanla, sevgiyle ilgi gösteriyorlar” dedi.

“İnşallah kendimizi bulacağız, kendimizle tanışacağız”

“Paha biçilemez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi olmaktan artık sarfınazar edeceğiz, tövbe edeceğiz” diyen İnanç, şöyle konuştu:

“Bu bize ders olmalı. Bizden sonraki neslin, gençlerin eğer gidişatından memnun değilsek sorumlusunun da bizler olduğumuzu hatırlamalıyız diyorum. Liseli gençlere, konferanslara başlarken ortak dilimizi kaybettiğimiz için bizi bağışlayın, bizi affedin diyerek başlıyorum. Fakat inşallah kendimizi bulacağız, kendimizle tanışacağız”. Kaynak : İHA

TelevizyonDivan Edebiyatı


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