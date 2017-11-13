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TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti

Hava Kuvvetleri, uçakla ilaç ve sağlık malzemelerini ihtiyaç bölgelerine ulaştırmaya başladı.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:37
TSK, Irak'taki deprem için harekete geçti

Irak'ta 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Halepçe kentinin 32 km güneybatısı olduğu belirtiliyor. İlk belirlemelere göre Irak'ta 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. İran Devlet Televizyonu, ülkedeki ölü sayısını 200 olarak açıkladı. AFAD Başkanı, Türkiye'den herhangi bir hasar bilgisine ulaşılmadığını açıkladı. Genelkurmay'ın yardım uçağı da Süleymaniye'ye gidecek.

20 KİŞİLİK SAĞLIK EKİBİ
TSK'nın yardım uçağında 20 kişilik sağlık ekibi ve 250 adet çadır bulunuyor. Genelkurmay'ın yardım uçağı Süleymaniye'ye gidecek.

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