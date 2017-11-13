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Söz 21.Yeni Bölüm 2. Fragman (13 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 21. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 21. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 21. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 21. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 13 Kasım 2017 Pazartesi 16:47
Söz 21.Yeni Bölüm 2. Fragman (13 Kasım 2017)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Söz 21. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Söz'ün 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 21. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 21. yeni bölüm fragmanı..

Söz 21. Yeni Bölüm Fragmanı

Söz Dizisi


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