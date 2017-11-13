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Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak merkezli deprem hakkında açıklama yaptılar.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 01:03
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 'Irak merkezli meydana gelen deprem bizim ülkemizde de hissedildi. Vatandaşlarımıza şunu belirtmek isterim, bizim ülkemizde herhangi bir yıkım söz konusu değil. Can ve mal kaybı yok. Irak bizimle irtibata geçmeden bir şey yapamıyoruz ancak biz hemen hazırlıklarımıza başladık. Yardım talebi bekliyoruz. Eğer talep gelirse hemen yardıma geçeceğiz. AFAD harekete geçti' şeklinde konuştu.

BAŞBAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Irak'ta meydana gelen deprem hakkında Başbakanlıktan yapılan açıklamada; 'Irak hükümeti ile yardım için görüşmelere başlandı. Kızılay bölgedeki depolarından yardıma başladı. UMKE-AFAD ekipleri Habur'a yönlendirildi' denildi.

'İNSANİ YARDIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan açıklama yaptı. Kalın, insani yardımlar için harekete geçildiğini belirtti.


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