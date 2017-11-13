Mimarlar Odası, AKM üzerinden rejim kaygısı yaşıyor

Eski AKM'nin yıkılmasına yeni AKM'nin de yapımına karşı çıkan Mimarlar Odası'nın neden rahatsız olduğu ortaya çıktı.



İş yapmak yerine idolojik açıklamalarla dikkat çeken odanın son rahatsızlığı ise rejim üzerinden nüksetti.



Birgün gazetesine konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, 'AKM yerine yeni rejimin simgesini inşa edecekler' dedi.



Muhcu, 'İktidarın bugüne kadar olan söylem ve uygulamalarından, hedefinin Taksim'in “Cumhuriyet, Demokrasi ve Emek Meydanı” kimliğine son vermek olduğu görülüyor. İktidar, bunun yerine fiilen kurulan “otokratik rejimin” kendi meydanını inşa etmek istemektedir.' ifadesini kullandı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel