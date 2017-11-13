USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı düzenlendiğini açıkladı.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 08:26
Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan yapılan açıklamada, 12 Kasım 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen barınak, silah mevzi ve silah mühimmat depoları imha edilmiştir'denildi.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Kaynak : İHA

Terörle MücadelePkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı