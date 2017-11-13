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Kolombiyalı elmas çetesi Ankara'da çökertildi

Kolombiya’dan Türkiye’ye 2 ay önce turist olarak gelen biri kadın 5 kişi, 1 milyon dolar değerinde elmas-pırlanta çaldı. 11 Kasım’da eve yapılan baskında, hırsızlardan 4'ü yakalandı. Soyguncuların emniyetteki sorgusu devam ederken, çaldıkları elmas-pırlantalara da el konuldu.

3. Sayfa / 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:31
Kolombiyalı elmas çetesi Ankara'da çökertildi

Kolombiya'dan 16 saat süren uçak yolculuğunun ardından Türkiye'ye gelen 5 kişilik uluslararası elmas soyguncuları, İstanbul'dan Anadolu'ya “elmas-pırlanta” taşıyan bir aracı takibe aldı.

3 Kasım 2017 tarihinde gece 23.00 sıralarında Düzce'deki bir dinlenme tesisinde duran aracın camını kıran şüpheliler, 1 milyon dolar değerindeki elmas-pırlanta dolu çanta ile 25 bin doları alarak kiraladıkları araçla kayıplara karıştı.

300 SAAT GÖRÜNTÜ

Çete elamanlarının Ankara'ya giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki güvenlik kamera ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saat görüntü inceleyen özel ekip, 20 farklı noktada elmas soyguncularının görüntüsüne ulaştı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Yapılan fiziki takibin ardında soyguncuların Yenimahalle ilçesinde kiraladıkları evde saklandıkları belirlendi.

4'Ü YAKALANDI

11 Kasım'da eve yapılan baskında, Kolombiya vatandaşı Liliana Gomes Osma adlı kadın ile German Bernal Huertas, Ernesto Mesa ve Julian Zabata Martinez yakalandı. Soyguncuların kaldığı evi kiralayan çetenin diğer elemanı Jose Guıllermo Rodrıguez Callesjas'ın ise izine ulaşılamadı. Soyguncuların çaldıkları elmaslarla yasadışı yollarla Türkiye'den çıkış yapmaya hazırlandığı, bunun için de insan kaçakçılarıyla bağlantıya geçtikleri belirlendi. Soyguncuların emniyetteki sorgusu devam ederken, çaldıkları elmas-pırlantalara da el konuldu.

2 SOYGUN DAHA

Uluslararası elmas soyguncularının fotoğraf ve bilgileri İnterpol üzerinden uluslararası bilgi paylaşımı yapıldı. Konya ve İstanbul'da aynı şekilde 2 soygun yaptığı da belirlenen çetenin, uluslararası çalıştığı ortaya çıkarıldı.

KolombiyaAnkara EmniyetiİnterpolUluslararası1 Milyon Dolar


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