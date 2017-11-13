Kısıklı'daki sürpriz görüşme sona erdi

Başbakan Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kısıklı'daki konutta bir görüşme gerçekleştirdi.



Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile görüşmüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü resmi programında Başbakan Binali Yıldırım ile bir görüşmesi yer almıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14:30'da Atatürk Havalimanı'ndan Rusya'ya hareket edecek.