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İsmail Kahraman meclis başkanlığı için başvurdu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı adaylığına başvurdu.

Siyaset / 13 Kasım 2017 Pazartesi 18:12
İsmail Kahraman meclis başkanlığı için başvurdu

Kahraman, "İç tüzük, isterim ki yeni baştan bir iç tüzük hazırlayalım. Cumhurbaşkanlığı sistemine göre Meclis yasama yapıyor, yürütme cumhurbaşkanlığında oluyor. Eskisi ile yenisi arasında muhakkak değişiklikler olması lazım" dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, TBMM Başkan adaylığı dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na verdi. TBMM Başkan adaylığı dilekçesini okuyup imzalayan Kahraman, TBMM Başkanlığı’nın hayırlı olmasını diledi. Kahraman, gazetecilerin “Yeni dönemde ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna, "Yeni dönemde 2019 yepyeni bir sistem olacak. Dolayısıyla uyum yasaları var. Öncelikle çıkması gereken yasalar var. İç tüzük, isterim ki yeni baştan bir iç tüzük hazırlayalım. Cumhurbaşkanlığı sistemine göre Meclis yasama yapıyor, yürütme cumhurbaşkanlığında oluyor. Eskisi ile yenisi arasında muhakkak değişiklikler olması lazım. Bunu siyasi partilerimizin tamamının katılımıyla ve karşılıklı anlayış içinde olmasını sağlamalıyız. Bunun yanında bugüne kadar değişik kanunlarda milletvekillerine ait hükümler var. Altı değişik kanun da tek kanun altında toplanmalı. Yasamanın kendine ait kanunu yok. İç tüzük milletvekilleri kanunu ve gelişen şartlara göre kanunlar değişir. TBMM Teşkilat Kanunu’nda yapılması değişiklikler var. Bütün kananlar yapılırken bütün kesimlerin görüşleri alınarak, konsensus içinde kanunların çıkması lazım. kavgasız nizasız. İçinde bulunduğumuz 26. dönem siyasi tarihimizde diğer dönemlerden farklı bir dönem olmuştur. Bu dönemde hepimizin içinde bulunduğu 15 Temmuz olayını yaşadık. Türkiye Büyük Millet Meclisi çok güzel imtihan verdi, hiçbir şahsi korkuya kapılmadan, bütün inançlar, görüşler bir araya gelerek darbeye ’dur’ dediler. Bu ruhun tekrar devam etmesini temenni ediyorum" cevabını verdi.

Genel başkanlara gideceğini ve kendilerinden destek isteyeceğini belirten Kahraman, "Bütün partilerden destek isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz - Nurullah Geylani /İHA) Kaynak : İHA

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