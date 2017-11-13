İran-Irak sınırında meydana gelen deprem Türkiye'yi etkiler mi?

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye, İran, Suriye, Kuveyt ve Azerbaycan'dan da hissedildi.



NTV ekranlarında konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Okan Tüysüz, akıllardaki 'Bu deprem Türkiye'yi etkiler mi?' soruna yanıt verdi. Tüysüz, merak edilen Marmara depremiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.



Irak'taki 7.3'lük depremin önemli bir deprem olduğunu ifade eden Tüysüz, 'Dünya tarihinde zaman zaman görülen, yılda birkaç defa tekrarlanan bir deprem' dedi.



Tüysüz, 'Bu depremin derinliği biraz fazla. Bu tür depremlerin derinliği genellikle 15-20 km civarında olur. Bu deprem de 20 kim civarında ve bu ters dediğimiz bir fay tarafından üretildi. Bunun bir özelliği de çok geniş alanda hissedilmesi ve yüzeyde yarattığı şiddetin daha fazla olmasıdır. O nedenle biz 7.3'lük bir depremde çok geniş bir alanda hissedilen bir deprem yaşadık' şeklinde konuştu.



'ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR'



Ülkede artçı depremlerin devam edebileceğini söyleyen Okan Tüysüz, 'Bu depremler bugün, yarın olabilir ya da birkaç ay sonra da ortaya çıkabilir. Mutlaka olacak diye bir şey yok ama böyle depremlerin ardından genellikle artçılar yaşanır' ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?



'Irak'ta yaşanan depremin Türkiye'ye etkisinin olacağını düşünmüyorum' diyen Tüysüz, 'Nedeni şu; bizim aşağı yukarı yüksek ova kesimimizle depremin olduğu yerle arasında yaklaşık 350 km'lik bir kuşak var. Bu kadar büyük bir zonda 7.3'lük bir depremin bir diğerini tetiklemesi söz konusu olmaz' diye konuştu.



'MARMARA'DA MUTLAKA DEPREM OLACAK'



Marmara'da deprem beklendiğini vurgulayan Tüysüz, '17 Ağustos 1999'dan itibaren bu beklenti var. Hatta daha öncesinden var. Çünkü Marmara Denizi'nde 1509'da ve 1766'da büyük deprem oldu. Bu iki depremin arası aşağı yukarı 250 yıldır. Tarihe baktığımızda Marmara Denizi'nde 250 yılda bir büyük bir yıkıcı deprem olur. 1766'dan günümüze baktığımızda bu 250 yıllık süre dolmuştur' şeklinde konuştu. Tüysüz şöyle devam etti:



'Özellikle 17 Ağustos ve arkasından gelen 12 Kasım depremleri Marmara'da deprem olasılığını yüzde 15 civarında artırmıştır. Dolayısıyla Marmara'da deprem olur ama ne zaman olur sorusuna ne yazık ki cevap verme olasılığımız yok. Biraz sonra da olabilir 10 sene sonra da olabilir 20 sene sonra da olabilir. Ama 17 Ağustos'tan sonra söylenen; 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 65'tir ki bu oran da çok yüksektir. Tabi yüzde 35 de olmama olasılığı var ama bu olmayacak demek değil. Mutlaka olacak. Ama ne zaman? Biraz daha erken biraz daha geç... Burada bütün sorun zamana akıl yormanın ötesinde depreme hazır olmak sorunu önemli.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel