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İçişleri Baklanlığı açıkladı: Koçali Bala yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan, 6-13 Kasım tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlarda, terör arananlar listesi "gri" kategoride yer alan Musa kod adlı Koçali Bala'nın da arasında bulunduğu 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 11:38
İçişleri Baklanlığı açıkladı: Koçali Bala yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı. Son bir haftada yurt içinde terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Musa (K) Koçali Bala isimli terörist yaralı olarak ele geçirildi. Terör örgütünün kış hazırlıklarının boşa çıkarılması amacıyla, 23 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında 12 ilde yapılan operasyonlarda 146 sığınak, 12 mağara, 3 depo tespit edildi. Bu sığınak/mağara ve depolarda. 9 ton un, 7,5 ton kuru bakliyat, 4 ton toz şeker, 1,5 ton sıvı ve katı yağ, 1 ton çay, 500 kilogram peynir, 500 kilogram zeytin-helva-reçel, 500 kilogram salça, 250 kilogram patates-soğan, 10 takım kar elbisesi, 67 takım kıyafet, 20 uyku tulumu, bin 630 metre kumaş, 77 halı, çok miktarda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri BakanlığıKuru BakliyatTerörle Mücadele


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