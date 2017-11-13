Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin rengine kavuştu

C4 Defence'de yer alan habere göre, TUSAŞ/TAI Hürkuş'un eğitim amaçlı B versiyonunu Kuvvet için üretiyor. Hürkuş'un A ve B versiyonları arasında dışarıdan anlaşılacak bir farklılık bulunmuyor.



Fark iki uçağın kabininde aviyoniklerde yer alıyor. Uçakların teslimatı 2018 Haziran için planlanmıştı ancak TUSAŞ/TAI CEO'su Temel Kotil pek çok röportajında teslimatın Aralık 2017'de başlayacağını açıkladı.