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Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin rengine kavuştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin (TUSAŞ/TAI) tasarlayıp ürettiği Hürkuş uçaklarından birinci prototip Dubai Havacılık Fuarı'nda (Dubai Air Show) yeni renkleri ile yerini aldı. Hürkuş’un ilk uçuşunu gerçekleştiren bu prototip kırmızı beyaz renklerde boyandı. Edinilen bilgiye göre uçağın renklerine Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı karar verdi.

Teknoloji / 13 Kasım 2017 Pazartesi 14:35
Hürkuş, Hava Kuvvetleri'nin rengine kavuştu

C4 Defence'de yer alan habere göre, TUSAŞ/TAI Hürkuş'un eğitim amaçlı B versiyonunu Kuvvet için üretiyor. Hürkuş'un A ve B versiyonları arasında dışarıdan anlaşılacak bir farklılık bulunmuyor.

Fark iki uçağın kabininde aviyoniklerde yer alıyor. Uçakların teslimatı 2018 Haziran için planlanmıştı ancak TUSAŞ/TAI CEO'su Temel Kotil pek çok röportajında teslimatın Aralık 2017'de başlayacağını açıkladı.

Temel KotilHürkuş


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