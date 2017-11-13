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Hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, bugün icra edilen hava harekatları sonucunda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 18:38
Hava harekatlarında 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bugün icra edilen hava harekatları sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan birliklere ve hudut hattındaki karakol, üs bölgelerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucunda, 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde, 4'ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında, 11'i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

BitlisTskIrakHava Harekatı


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