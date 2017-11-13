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FETÖ'ye bir darbe daha! O isim de yakalandı

Askeri yasak bölgede yakalanan şüphelinin FETÖ'nün 'Kolombiya sorumlusu' olduğu iddia edildi.

3. Sayfa / 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:53
FETÖ'ye bir darbe daha! O isim de yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 1 kişi yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'hudut kartalları' olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı. Zanlının su geçirmeyen kıyafetler ve botla yakalandığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin FETÖ'nün 'Kolombiya sorumlusu' Yunus Y. olduğu iddia edildi.

Zanlının sorgusu sürüyor. Kaynak : AA

DoyranPiyadeTerör ÖrgütüYunanistan


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