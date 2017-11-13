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Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin görüşmesi sona erdi. İki liderin baş başa görüşmesi 2 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Rusya'dan sonra Kuveyt ve Katar'da temaslarda bulunacak.

Siyaset / 13 Kasım 2017 Pazartesi 17:41
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi.

Türk heyetinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulunurken, Rus heyetinde de Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Kremlin Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile Rus Devlet Nükleer Enerji Kurumu (ROSATAM) Başkanı Aleksey Lihaçev yer aldı.

Baş başa görüşme öncesi iki lider selamlama konuşması yaptı.

Erdoğan: Bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Sayın Başkan çok kısa bir süre içerisinde sizlerle tekrar bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim." diyerek başladı.

Özellikle bu normalleşme süreci içerisinde gerçekten yoğun bir şekilde bir araya gelişlerinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Gerek bölgede ikili ilişkilerimiz bunun yanında bölge sorunlarına yönelik dayanışmamız, geleceğe yönelik güvenimizi de artırıyor. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari bütün bu ilişkiler her geçen gün artarak devam ediyor.

İkili görüşmelerimiz sadece rutin olmanın ötesinde, aynı zamanda telefon diplomasimiz de aramızda ve üst düzey yöneticiler arasında da güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben bu davetinize de çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki verimli bir görüşme olacak. Buradan da Kuveyt ve Katar'a bu şekilde ayrılacağız."

Putin: İlişkiler artık tümüyle eski haline döndü

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türkiye ile Rusya'nın, Suriye krizi dahil tüm alanlarda birlikte çalıştıklarını vurgulayarak, "Yaptığımız görüşmeler, bu konuların çözümüne ilişkin olumlu bir etki yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan düşüşe işaret eden Putin, "Ancak bu yılın ilk 8 ayında ticaret hacmimiz yüzde 30'dan fazla arttı. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, artık tümüyle eski haline döndüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyareti için teşekkür eden Putin, "Dediğiniz gibi Soçi, Türkiye'ye son derece yakın bir şehir." diyerek sözlerini tamamladı.

Erdoğan ile Putin bu yıl 5 kere bir araya geldi, 13 kez telefonda görüştü

Basın mensuplarının görüntü almasının ardından baş başa görüşme, basına kapalı şekilde devam ediyor.

Erdoğan ve Putin, bu yıl 13 kez telefonda görüştü, bu ziyaretle beraber beşinci kez bir araya geldi.

Rusya Devlet BaşkanıDevlet BaşkanlığıMevlüt ÇavuşoğluGenelkurmay BaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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