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'Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere 3 bin çadır, 10 bin battaniye, 3 bin ısıtıcı, 10 bin yatak ve 1 mobil mutfağın hazırlandığını kaydetti.

Yaşam / 12 Kasım 2017 Pazar 23:59
'Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz'

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı.

Kınık, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, “Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz. 3.000 çadır, 10.000 battaniye, 1 mobil mutfak, 3.000 ısıtıcı ve 10.000 yatak Adana Muş ve Elazığ Afet Bölge Depolarımızdan yükleniyor. Irak ve İran Kızılayı ile eşgüdüm halinde çalışıyoruz. Kuzey Irak Erbil depolarımızdan da sevkiyat hazırlığı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Kaynak : İHA

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