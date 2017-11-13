Dolunay 20. Yeni Bölüm Fragman (19 Kasım 2017)

Star Tv'nin sevilen dizisi Dolunay 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dolunay 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Dolunay 20. yeni bölüm 19 Kasım 2017 pazar günü ekranlara gelecek. İşte Dolunay 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Dolunay 20. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sevilen dizi Dolunay 20. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Dolunay 20. yeni bölüm 19 Kasım 2017 Pazar günü ekranlara gelecek. İşte Dolunay 20. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..