Depremin bilançosu ağırlaşıyor

Dün akşam saatlerinde İran-Irak sınırında meydana gelen depremden 5 ülke etkilendi. Kayıplar en çok İran'da yaşanırken, toplam ölü sayısı 419'a yükseldi.



7.3 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 419'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 6 bine yaklaştığı belirtiliyor.



Türkiye, bölge için acil yardım faaliyetleri kapsamında ilk andan itibaren yoğun mesai harcıyor. 7.3'lük deprem sonrası, 50 artçı depremin daha meydana geldiğini açıklandı. Deprem sonrası saat saat yaşananlar..



Dün akşam saatlerinde Irak-İran sınırında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, sadece Irak ve İran başta olmak üzere 5 ülkeyi salladı.



Özellikle İran'da büyük yıkıma yol açan depremde en az 419 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Türkiye de depremden etkilendi. Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'te de hissedilen depremde bilanço henüz netleşmedi...

