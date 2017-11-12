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Deprem İran'ı da vurdu

İran’ın Kermanşah kentinde Irak’ta meydana gelen depremden dolayı ilk belirlemelere göre 61 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi yaralandı.

Dünya / 12 Kasım 2017 Pazar 23:58
Deprem İran'ı da vurdu

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem İran'ın Kermanşah kentinde de ciddi hasarlara neden oldu. İlk belirlemelere göre kentte 61 kişi öldü, 300 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken deprem nedeniyle bölgede birçok eve elektrik verilemediği kaydedildi.

Ayrıca kentte deprem nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi.

DEPREM KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Irak'ın güneydoğusunda yer alan Süleymaniye'de deprem yaşandı. Depremin richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Deprem, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki birçok ilde ve İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.



7,2'Yİ REVİZE ETTİ

Yapılan açıklamada 650.000 nüfusa sahip bölgede meydana gelen depremin Türkiye'nin doğusundaki birçok ilde de hissedildiği belirtildi. USGC tarafından yapılan ilk açıklamalarda depremin büyüklüğünün 7.2 olduğu açıklansa da daha sonra kuruluş bunu revize ederek 7.3'e çıkardı.

HALEPÇE'NİN 32 KM UZAĞINDA

Depremin merkez üssünün Süleymaniye'nin 103 kilometre uzağında olduğu kaydedildi. USGC'nin verilerinde depremin Halepçe'nin 32 kilometre uzağında meydana geldiği de belirtiliyor.
Kaynak : İHA

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