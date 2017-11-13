Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ahmak değil

Suriye'de ABD - Rusya anlaşması sorulan Erdoğan, 'Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A'dan Z'ye bilen biziz. Irak'a Amerika'nın girmesini istememiştik dinlemediler girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor.'' dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'(İran-Irak
sınırındaki 7,3'lük deprem) Dün gece Kuzey Irak
'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak
ve İran
halkına geçmiş olsun
diyorum, ölenlere Allah
'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
''50 TIR'LIK YARDIM KONVOYU, HABUR'DAN IRAK'A GİRİŞ YAPMIŞ BULUNUYOR''
Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay
ve diğer birimlerimiz şu an arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyorlar ve bunun yanında da AFAD ve Kızılay
'ın koordinasyonunda 50 TIR'lık yardım konvoyu
, Habur
'dan Irak
'a şu an giriş yapmış bulunuyor.
Ayrıca ilaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Türkiye
zaten bu tür zor durumlarda, zor zamanlarda, her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yerini almıştır. Tüm kurumlarımıza, gereken yardımların süratle ivedilikle ulaştırılması, ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması hususunda da gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz ve duamız can kayıplarının sayısının daha da artmaması istikametindedir.
İSMAİL KAHRAMAN'IN YENİDEN AK PARTİ'NİN TBMM BAŞKANI ADAYI GÖSTERİLMESİ
Şu anda İsmail Bey gerek siyasetteki deneyimi tecrübesi ile gerçekten değerli bir milletvekili
arkadaşımız dostumuz. Burada Meclis Başkanlığı
'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir bu adaylığını ben de sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum bana düşen hayırlı olsun demektir oy kullanma yetkim yok.
''SAYIN PUTİN'E VİZE MUAFİYETİNİN YENİDEN TESİSİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİMİZİ TEKRAR İLETECEĞİM''
Rusya
ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar
şeklinde belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar
'da konuşlanması süreci devam ediyor. Bu süreç bizim Katar
'ın ve genel olarak Körfez
bölgesine verdiğimiz önemin de bir nişanesidir. Körfez
'deki tüm ülkeler bizim kardeşimiz, kadim dostumuzdur. Suudi Arabistan
'ın da Katar
'ın da Kuveyt
'in, Bahreyn
'in, Umman
'ın da istikrar ve huzuru bizim için birinci derece önemlidir. Maalesef bir süredir bölgede kardeşi kardeşe kırdırma siyaseti izleniyor. Bunun da kimler tarafından tedavüle konulduğunu biz çok iyi biliyoruz. Aslında dünya da çok iyi biliyor. Bölgemizdeki liderlerin basiretle, ferasetle, aklı selimle hareket ederek bu oyunu bozması şarttır.'
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Şu anda gündemimizde olan ağırlıklı olarak İdlib'tir. Fırat'ın doğusuna gitmesi gerekenler gitmedi. İdlib'de zaman zaman siviller tacize uğruyor. Rusya ile İdlib'te ortak çalışmamız söz konusu. Bunu sürdürüyoruz sürdürmekte de kararlılık var. İdlib'le birlikte Afrin bunlar da bizim sınırlara komşu olan iller. Afrin'in zaman zaman bize karşı olan tacizini gözardı edemeyiz. Ona yönelik gerekli adımları atmakta kararlıyız. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. Onların da yaklaşımları bizim planımızı çok da değişik şekilde uygulamaya sokmamıza fırsat veriyor.
RUSYA İLE S-400 ANLAŞMASI
Bu konuda anlaşma tamam teknik konuları görüşeceğiz.
SURİYE'DE RUSYA-ABD ANLAŞMASI
''Bu ifadeleri anlamakta zorlanıyorum. Askeri çözüm mümkün değil deniliyor merkezi yönetimin şu ana kadar askeri yöntemlerle öldürdüğü insan sayısı 1 milyona ulaştı. O zaman çeksinler askerlerini. Türkiye'nin askeri yok. Siyasi yönteme başvurulsun. Bir an önce seçime gitmenin yolları aransın. 7-8 yıl içerisinde bu yönteme başvuruldu mu?
Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A'dan Z'ye bilen biziz. Irak'a Amerika'nın girmesini istememiştik dinlemediler girdiler. Geliyorum Irak'ta kalmayacağız dediler. Boşaltmadılar. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor.
''DAĞLIK KARABAĞ KONUSUNU PUTİN İLE GÖRÜŞME DÜŞÜNCEM VAR''
Dağlık Karabağ konusunu, Sayın Putin ile görüşme düşüncem var."