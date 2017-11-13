Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya ahmak değil

Suriye'de ABD - Rusya anlaşması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A'dan Z'ye bilen biziz. Irak'a Amerika'nın girmesini istememiştik dinlemediler girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler farklı söyleniyor.'' dedi.