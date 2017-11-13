Çorum’da iğrenç olay: Köpeğine tecavüz ederken yakalandı

Çorum'un Sungurlu ilçesi İkizli Köyü'nde isminin K.K olduğu ileri sürülen bir kişi, kangal cinsi köpeğine tecavüz ederken diğer köylülerce cep telefonuyla görüntülendi. Sözcü'e yer alan habere göre, köylüler, söz konusu şahsın eşi köyden ayrıldığında sürekli bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak kendisinden korktukları için müdahalede bulunamadıklarını kaydettiler. Tecavüzcü şahsın eylemine karşı nasıl bir mücadele sergileyeceklerini bilmeyen köylüler görüntüleri kamuoyu ile paylaşma kararı aldıklarını, iğrenç fotoğrafları hayvan hakları savunucuları ile paylaşarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti. Yurttaşlar K.K hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti







CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL



Evcil bir hayvana karşı tecavüz suçu işlenmişse; sahibinin şikayeti üzerine TCK'ye göre savcılıklar işlem yapıyor. Hayvanlar hukuk sistemizde “eşya” olarak kabul edildiği için TCK'nın 151. maddesindeki “Mala zarar verme” suçundan tecavüz sanığı dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılıyor.



Sahipsiz hayvanlarla cinsel ilişkiye ilişkin TCK'de özel bir hüküm olmadığı için savcılıklar bu tür eylemler konusunda ise “görevsizlik” kararı veriyorlar. Sahipsiz sokakta yaşayan hayvanlar için ancak bir hayvan severin çıkıp şikayet prosedürlerini tamamlaması halinde; Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14/j maddesi çerçevesinde işlem yapılıyor. “Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak ve işkenceyi”yasaklayan bu maddeye göre eylem “kabahat” olarak cezalandırılıyor. İdari para cezası uygulanıyor. Ancak bu ceza 437 lira gibi caydırıcılığı olmayan bir meblağ.





