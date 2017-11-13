Çukur 4. Yeni Bölüm 2. Fragman (13 Kasım 2017)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 4. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 4. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 4. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 4. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Show Tv'nin fenomen dizi adayı Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.
Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 4. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Çukur 4. yeni bölüm 13 Kasım 2017 Pazartesi günü ekranlara gelecek.