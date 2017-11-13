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Bekir Bozdağ: 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Deprem sonrası Muş'tan bin çadır ve Diyarbakır'dan 4 bin battaniye Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Türk Kızılayı da 3 bin çadır ve 3 bin battaniye ile bir yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere gönderdi. Türkiye ve Türk halkı, hem kavli ve hem de fiili duası ile bölge halkının ve Irak'ın yanında olmayı sürdürecektir" dedi.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 01:31
Bekir Bozdağ: 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Irak'taki deprem sonrası Muş'tan bin çadır, Diyarbakır'dan 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildiğini, Türk Kızılayının da 3 bin çadır, 3 bin battaniyeyle bir yemek tırını acilen bölgeye gönderdiğini bildirdi.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına, Irak halkına başsağlığı ve sabırla yaralılara acil şifalar dilediğini belirtti.

Türkiye'nin arama kurtarma çalışmaları ile enkaz kaldırma, yaralıların tedavisi ve insani yardım için derhal harekete geçtiğini kaydeden Bozdağ, şunları kaydetti:

'Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Muş'tan bin çadır ve Diyarbakır'dan 4 bin battaniye Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi. Türk Kızılayımız 3 bin çadır ve 3 bin battaniye ile bir yemek tırını acilen bölgeye ulaştırmak üzere gönderdi. İhtiyaç duyulan araçlar, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak personel hazırlanmış, çalışmalara katılmak üzere bölgeye yönlendirilmiştir. Türkiye, enkaz altındakileri kurtarmak, enkazı kaldırmak, yaralıları tedavi, insani ihtiyaçları gidermek için bölge insanının ve Irak'ın yanındadır. Türkiye ve Türk halkı, hem kavli ve hem de fiili duası (yardım ve destekleriyle) ile bölge halkının ve Irak'ın yanında olmayı sürdürecektir.'

Bekir Bozdağ: 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi Bekir Bozdağ: 4 bin battaniyenin Habur Sınır Kapısı'na yönlendirildi Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız 'Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz' 'Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz' Deprem İran'ı da vurdu Deprem İran'ı da vurdu Irak'ta büyük deprem Irak'ta büyük deprem

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