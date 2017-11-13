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Başbakan Yıldırım'dan İran'a başsağlığı telefonu

Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yle yaptığı telefon görüşmesinde, Irakİran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen depremde hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Yaşam / 13 Kasım 2017 Pazartesi 20:13
Başbakan Yıldırım'dan İran'a başsağlığı telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yle telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşu ülkeyi de etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

Bu zor günde İran'ın yanında olduklarını bildiren Başbakan Yıldırım, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Yıldırım, ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ise görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti. Kaynak : AA

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