'Baş ağrısı çene eklemi rahatsızlığından da olabilir'

Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, çene eklemi rahatsızlığının eklem veya çiğneme kaslarını tutan ağrı ve fonksiyon bozukluğu olduğunu belirterek, 'Eklem içi rahatsızlıklar; eklem yüzeyi ve disk arasındaki uyumun bozulmasından meydana gelmektedir. Çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık; çene ekleminden 'tıklama' sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikayetlerle başvururlar. Bazı durumda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler' diye konuştu.



Çene eklemi rahatsızlıklarında baş ağrısı görülebileceğini kaydeden Dt. Zafer Kazak, “Baş ağrısının birçok sebebi vardır. Çene eklemi rahatsızlığında da görülebilir. Ancak baş ağrısı daha ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Nöroloji, fizik tedavi, algoloji gibi pek çok tıp alanını ilgilendirir” diye konuştu.



TEDAVİ



Dt. Zafer Kazak, “Çene eklemi hastalığının tedavisi tanıya göre değişiklik göstermektedir, yani her hasta için aynı tedavi yöntemi uygulanamaz. Çene eklemi hastalıklarında tedavi yöntemleri arasında konservatif olarak ortopedik apareylerin kullanılması (splint), bazı fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, artrosentez yer almaktadır. Bu yöntemlerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına ayrıntılı muayene sonrası konulan tanıya göre karar verilir. Tanının doğru konulduğu durumlarda çene eklemi hastalıklarının % 85'ten fazlası konservatif tedavi ile kontrol altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda; nöroloji, kulak- burun-boğaz, psikiyatri, algoloji gibi bölümlerle konsültasyon yapılmaktadır' şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA