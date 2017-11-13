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Balona rövaşata atan adam 3 haftadır ailesi tarafından aranıyor

Kuyumcu Güray Başak’ın paylaştığı "Balona rövaşata atan adam" görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Görüntüyü sosyal medyada paylaşan Güray Başak, “Kahramanmaraş’tan bir arkadaş beni aradı, ‘Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Bizde onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?’ diye not bıraktı” dedi.

Yaşam / 13 Kasım 2017 Pazartesi 14:37
Balona rövaşata atan adam 3 haftadır ailesi tarafından aranıyor

Olay, Ankara Kızılay'da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkanı önünde meydana geldi. Sosyal medyada en çok izlenenler arasında yerini alan görüntüde, havadaki balona rövaşata atmaya çalışıp başarılı olamayan adamın görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kuyumcu Güray Başak, İhlas Haber Ajansına konuştu.

Başak, olayın cumartesi günü saat 11.25 sıralarında gerçekleştiğini belirterek olayı şöyle anlattı:

“Bir gürültü sesi duyunca dışarıya baktım. Bir arkadaş yerde yatıyordu. Bizde 'herhalde ayağı kaydı düştü' diye düşündük. Bizim arkadaşlardan birisi, ‘ağabey ayağı kaymadı balona rövaşata atmaya çalıştı' dedi.

'Burası Kızılay'ın göbeği, böyle bir şey olmaz' diye düşündük. Kamera kayıtlarına baktık. Gördük ki gerçekten arkadaş balona rövaşata atmaya çalışmış. Bizde biraz insanları güldürelim istedik.”

“3 haftadır kayıpmış”

Güray Başak, “Daha sonradan anladık ki, bu arkadaş 3 haftadır kayıpmış” diyerek, görüntüyü sosyal medyada paylaştıktan sonra yaşanan gelişmeleri anlattı. Başak, 'Gece saat 03.00'de Kahramanmaraş'tan bir arkadaş beni aradı, 'Ben görüntüsünü paylaştığınız kişinin ağabeyiyim, 3 haftadır kayıp. Bizde onu arıyoruz. Tekrar gelirse bize haber verir misiniz?' diye not bıraktı. Biz de kendisiyle henüz bir irtibat kuramadık' dedi.

Kaynak : İHA

Güvenlik Kamerası


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