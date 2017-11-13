USD (Alış - Satış) : 3,87 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul PERDER Başkanı Ulu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getireceğini söyledi.

Ekonomi / 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:50
Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, ucuz et satışı konusunda taleplerini ve şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettiklerini belirerek, bu konudaki mağduriyetlerin farkında olan bakanlığın ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getireceğini bildirdi.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz et satışının iki market üzerinden yapılmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını savundu.

Ucuz et satışı konusundaki talep ve şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettikleri bilgisini veren Ulu, bakanlığın, ucuz et konusundaki mağduriyetlerin farkında olduğunu ve şikayetlere hak verdiğini aktardı.

Ulu, 'Bakanlık ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getirecek. Yakın gelecekte yapılacağını umduğum toplantıdan herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum.' ifadesini kullandı.

Sorunların çözümü için en kısa zamanda formül bulunacağını düşündüğünü kaydeden Ulu, İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu anlattı.

Ulu, bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halka sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.

'Hayal kırıklığına uğradık'

Ulu, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde satış noktaları bulunduğu halde yerli marketlere ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. İki market zincirinin ucuz et satışına başlamasının ardından ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız. Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması halinde ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz.

Kaygılarımızı ve ucuz et satma talebimizi ziyaret ettiğimiz Bakan Yardımcısı Daniş'e ilettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kendileri de durumun farkındalar ve bize hak veriyorlar. Bakan yardımcımız şikayetleri en aza indirecek bir çözüm için yakın gelecekte tüm tarafları bir araya getireceklerini söyledi. Ben o toplantıda herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum.' Kaynak : AA

HayvancılıkYüz YüzeMarketBakan Yardımcısıİstanbul Perakendeciler Derneği


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı