Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek

İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu, ucuz et satışı konusunda taleplerini ve şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettiklerini belirerek, bu konudaki mağduriyetlerin farkında olan bakanlığın ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getireceğini bildirdi.



Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz et satışının iki market üzerinden yapılmasının sektörde haksız rekabete yol açtığını savundu.



Ucuz et satışı konusundaki talep ve şikayetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş'e ilettikleri bilgisini veren Ulu, bakanlığın, ucuz et konusundaki mağduriyetlerin farkında olduğunu ve şikayetlere hak verdiğini aktardı.



Ulu, 'Bakanlık ucuz etteki şikayetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getirecek. Yakın gelecekte yapılacağını umduğum toplantıdan herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum.' ifadesini kullandı.



Sorunların çözümü için en kısa zamanda formül bulunacağını düşündüğünü kaydeden Ulu, İstanbul PERDER çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu anlattı.



Ulu, bu ülkenin yerli marketleri olarak yıllardır halka sağlıklı ve güvenilir ürünü en uygun fiyata ulaştırmanın gayreti içinde olduklarının altını çizdi.



'Hayal kırıklığına uğradık'



Ulu, İstanbul başta olmak üzere 81 ilde satış noktaları bulunduğu halde yerli marketlere ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. İki market zincirinin ucuz et satışına başlamasının ardından ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız. Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması halinde ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz.



Kaygılarımızı ve ucuz et satma talebimizi ziyaret ettiğimiz Bakan Yardımcısı Daniş'e ilettik. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki kendileri de durumun farkındalar ve bize hak veriyorlar. Bakan yardımcımız şikayetleri en aza indirecek bir çözüm için yakın gelecekte tüm tarafları bir araya getireceklerini söyledi. Ben o toplantıda herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum.' Kaynak : AA