Bagajda bulunan yavru köpekler ihaleyle satılacak

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta bir otomobilin bagajında bulunan ve yurda kaçak olarak getirildiği belirlenen 3'ü Çin aslanı, biri Shar Pei ve diğeri Pug cinsi 5 yavru köpeğin bakımı, veteriner kontrolünde yapılıyor.



Karantina sürelerinin dolmasının ardından yavru köpekler, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından ihaleye çıkarılarak satılacak.



Avrupa ülkelerinden zaman zaman Türkiye'ye kaçak yollarla evcil hayvan getirme girişimleri gümrük muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde sınırda engelleniyor.



Türkiye'de evcil hayvan satan dükkanlarda yüksek fiyatlarda el değiştirdiği için sık sık bu yola başvuran hayvan tacirleri, kedi ve köpek yavrularını ilaçla uyutarak zulalarda, gümrükten geçirmeye çalışıyor. Bu durum ise birçok hayvanın yolda telef olmasına yol açıyor.



Kaynak : AA