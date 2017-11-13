Ay Yapım'dan açıklama...

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde pilates hocası Burcu karakterini canlandıran genç oyuncu Duygu Sarışın'ın, sette geçirdiği bir kaza sonucu yüzünün yandığı iddia edilmişti.



Bu söylentinin ardından dizinin yapım şirketi Ay Yapım, resmi bir açıklama yaptı ve iddiaların asılsız olduğunu belirtti.



İşte, o açıklama:



"Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesi ile büyük beğeni toplayan Ufak Tefek Dizi setinde Duygu Sarşın’ın kaza geçirdiğine ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Setimizde her hangi gibi bir oyuncumuz ya da çalışanımız kaza geçirmemiştir. Ancak başrol oyuncularımızdan Tülin Özen geçtiğimiz hafta evinde ufak bir kaza atlatmış ve setine ara verilmiştir.



Evinde dinlenen güzel oyuncu hızla iyileşerek sağlığına kavuşmaktadır."

