Aliya İzzetbegoviç'in hayatı sahnelendi

Efsane lider Aliya İzzetbegoviç'in hayatının ve ülkesi için verdiği büyük mücadelenin anlatıldığı tiyatro oyunu Bozüyüklü tiyatro severlerden tam not aldı. Oyunda Avrupanın ortasında ve yakın geçmişimizde Bosna Hersek'te yaşanan dram gözler önüne serilirken Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in gençlik döneminden son günlerine kadar olan yaşam öyküsü, yaşadığı zorluklar, hapishane yılları ve ailesi ile birlikte çektiği çileler, salonda bulunanları duygulandırdı.



Genç tiyatro yazarı Elçin Gürler tarafından yazılan oyunda, Özge Sivrikaya, Özgü Aygün, Ramina Buldanoğlu, Burcu Kavaklıpınar, Burak Çevik, Emre Avşar, Emre Özmen, Müfit Çağlayan, Oğuz Şenol, Muhammet Bozoklu ve Aliya İzzetbegoviç'i canlandıran Çetin Kaya rol aldı. Oyunun sonunda salondaki alkış sesleri uzun süre devam ederken, Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, oyunun yazarı Elçin Gürler'e plaketini takdim etmek üzere sahneye geldi. Böylesine güzel ve anlamlı oyunların ilçemizde sahnelenmesine vesile olan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden Başkan Yardımcısı Kuru, oyuncuları ve oyunun yazarı Gürler'i tebrik etti. Aliya İzzetbegoviç'in hayatının anlatıldığı tiyatro oyunu Bozüyüklü tiyatro severlerin unutamayacakları bir oyun olarak gönüllerinde yer ederken Tiyatro Günleri Pazar günü sahnelenecek “Berber” adlı oyun ile devam edecek. Kaynak : İHA