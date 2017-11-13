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AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı mevcut başkan İsmail Kahraman oldu.

Siyaset / 13 Kasım 2017 Pazartesi 11:22
AK Parti'nin Meclis Başkan adayı belli oldu

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın 26. Yasama Dönemi'nde 22 Kasım 2015'te başlayan görev süresinin 22 Kasım 2017'de sona ermesi dolayısıyla Parlamentoda seçim gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı seçimi için başvurular bugün başladı. Adaylık başvuruları 16 Kasım Perşembe gece yarısı sona erecek.

CHP'nin adayı İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, MHP'nin adayı İstanbul Milletvekili Celal Adan olmuştu. Ak Parti'nin adayı ise mevcut Meclis Başkanı İsmail Kahraman oldu.



TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor.İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.

GİZLİ OYLA YAPILACAK

İçtüzük gereği adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

Meclis başkanlığı seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TUR AYNI GÜNDE YAPILACAK

Buna göre TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak.

İsmail KahramanMeclis BaşkanıZekeriya TemizelAk PartiMilletvekili


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