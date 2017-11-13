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Ağbal'dan taşeron işçilere kadro açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron işçilere kadro sorununun çözümü için gereken düzenlemenin yılbaşından önce çıkarılması için gerekli çalışmanın yürütüldüğünü söyledi.

Ekonomi / 13 Kasım 2017 Pazartesi 20:41
Ağbal'dan taşeron işçilere kadro açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeron düzenlemenin yılbaşından önce çıkması için Hükümet olarak bir iradelerinin olduğunu belirterek, "Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

Bir başka soru üzerine, 2018 yılı bütçe kanununda belirlenen açıktan atama kontenjanları dahilinde Sağlık Bakanlığının personel taleplerini değerlendireceklerini anlatan Ağbal, bu konunun bir süre daha iki bakanlık arasında çalışılması gerektiğini, çünkü 2018 yılı bütçe kanunu görüşmelerinin halen devam ettiğini anımsattı.

Ağbal, "Sağlık Bakanlığında yıpranma ve özlük haklarıyla ilgili bakanlıkla geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalar var. Son olarak ekonomi yönetimi ve Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapıp, o konuyla ilgili de bir adım atılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde sadece Sağlık Bakanlığına değil bütün kurumlara personel alırken özellikle güvenlik soruşturmalarının başlangıçta yapılmasını Hükümet olarak önemsediklerini vurgulayan Ağbal, yoğun talep olduğu için, bunun bir miktar vakit alabildiğine dikkati çekti.

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