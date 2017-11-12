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Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Güncel / 12 Kasım 2017 Pazar 01:21
Washington Büyükelçiliği'nden Fetullah Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden FETÖ lideri Fetullah Gülen ile ilgili yapılan açıklamada iade talebinin karşılanmamasına ilişkin tepki dile getirildi

Türkiye'nin washington Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Türk halkı ABD'den Fetullah Gülen'in yargılanabilmesi için derhal Türkiye'ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen'in ABD'de tutulmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve derin üzüntü uyandırmaktadır. Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi için ABD'li meslekdaşlarımızla, ikili iade sözleşmesi kapsamında koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Fethullah Gülen'in hukuk dışı yollarla Türkiye'ye kaçırlma iddiaları yalandır. Türk hükümeti yasal olmayan hibir şey yapmamıştır" görüşüne yer verildi.

WashingtonTürkiye


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