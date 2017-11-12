Uzungöl'de yıkımlar başlıyor

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl, son yıllarda Türkiye'nin bir çok turizm merkezinde olduğu gibi plansız ve çarpık büyümenin sıkıntılarını yaşıyor. Bu çarpık yapılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ayder Yaylası ile birlikte kötü birer örnek olarak gösterilirken, Erdoğan “Arkadaşlarıma da söylüyorum. Değişik kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz ya. Bunların bir tanesini Ayder'e bir tanesini de Uzungöl'e yapmamız lazım... Buralar çekim alanı. Bunu yaptığımız anda buralara gelip gidenlerin sayısı çok fazla olur' ifadelerini kullanmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın irade ortaya koyması ile TOKİ harekete geçerken, ilk olarak Ayder Yaylası için geçtiğimiz ay “Ayder Yenileme ve Koruma Projesi” başlatıldı. Aynı süreç kapsamında kötü görüntüsü ile 'Beton Havuza' benzetilen Uzungöl için de proje hazırlanıyor.



Uzungöl'de 30'a yakın göl kenarındaki günübirlik tesisin yılbaşına kadar yıkılması kararı alınırken, kararın yılbaşına kadar uygulanacağı bildirildi.



“Uzungöl panayır görüntüsünden kurtulacak”



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'deki panayır durumunun artık ortadan kalkmasını arzu ettiklerini belirterek Uzungöllüler'in imarsız yaşamaktan bıktıklarını söyledi.



Uzungöl'ün yapılan yeni imar çalışmaları ve yıkımların ardından dünyanın en güzel yeri olacağını kaydeden Akyüz, “Uzungöl'ün yıllardan beri yaşadığı imarsızlığın getirdiği sıkıntılar Uzungöl'ü ciddi manada bir inşaat deposu haline getirdi. 18. madde uygulamasının yürütme durdurma kararının kaldırılmasıyla ilgili 1 buçuk sene önce vermiş olduğumuz mücadeleyi kazandık. İnşallah bu yakın zamanda gölün yukarısındaki mahalle yeniden imarlı bir inşaatlaşma içine girecek imarsız olan yerler tekrar yıkılarak Uzungöl yeniden bir düzene girecek. Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın bu konuda bir gayretleri var. Gölün kenarında bulunan kıyı alanı üzerinde bulunan gelişi güzel yapılaşmaların yıkılacağı söyleniyor. Bu uygulanırsa tabiki Uzungöl'de ciddi bir görüntü sağlar. Dolayısıyla Uzungöl'deki panayır durumu ortadan kalkar. Bizler Uzungöl halkı olarak buna karşı değiliz” dedi.



Uzungöl'de bir kentsel dönüşümden çok düzenleme yapılması gerektiğine vurgu yapan Akyüz “Buraya komple bir kentsel dönüşümün getirilmesi cinayet olur. Uzungöl'de mevcut planı uygulasınlar dünyanın en güzel yeri olur. Uzungöl'ün siluetine zarar vermeyecek güzel binaları yaparak insanları burada istihdam etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Yıkımlarla birlikte Uzungöl'ün eski görünümüne kavuşacağını kaydeden Akyüz, “İnsanların rahat hareket edebileceği, gezebileceği alanlar lazım. Biz Uzungöllüler olarak imarsız yaşamaktan bıktık. Bu yıkımlarla birlikte Uzungöl birilerinin ağzında sakız olmaktan çıkacaktır” şeklinde konuştu.



'Yılbaşına kadar yıkımları gerçekleştireceğiz'



Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uzungöl ve Ayder için ortaya koyduğu iradenin işlerini kolaylaştırdığına dikkat çekti. Tok, geçtiğimiz günlerde Uzungöl'de esnaf ve vatandaşlarla birlikte bir görüşme yaptıklarını dile getirerek yaklaşık 30 tane günü birlik tesisin yıkılacağını kendilerine ilettiklerini söyledi.



Hazine arazileri üzerinde yapılan tesislerin 18. madde uygulamasıyla yıkılacağını kaydeden Tok, “Uzungöl bu kararla birlikte çirkin yapılaşmalardan kurtarılacak. Yılbaşına kadar yıkımları gerçekleştireceğiz. Mahkeme kararı çıktı ama henüz bize tebliğ edilmedi” bilgisini paylaştı.



En fazla ilgi Uzungöl'e



10 ayda yaklaşık 2 milyon turistin ziyaret ettiği Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olması nedeniyle çoğunluğu Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler en fazla Uzungöl'e ilgi gösterirken, deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Uzungöl'ü çamurdan temizlemek için de çalışma yapılıyor. Şubat ayından bu yana sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 metre derinlikten çıkarılan çamur ve alüvyonlar, pompalar vasıtasıyla gölden çıkarılırken, 150 bin metreküp rüsubatın çıkarılması beklenen Uzungöl'de bugüne kadar 135 bin metreküplük alan temizlendi. Çalışmaların ardından Uzungöl'ün rahat bir nefes alacağı kaydedildi.



Uzungöl'e teleferik, Macera Parkı ve seyir terası projeleri



Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü faaliyet alanı içerisinde bulunan Uzungöl Tabiat Parkı içerisindeki Yaylaönü Mahallesi yolu üzerinde ve göle hakim olan 2 alanda çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama seyir terası projesi onaylanırken, seyir terasının da yapımına başlandı. Uzungöl'de yapılacak olan seyir terası projesinin kendi alanında bir ilk olacağı kaydedildi.



Uzungöl'e kazandırılacak olan teleferik projesi için ilk kazmanın 2018 yılının Ocak ayında vurulacağı, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilecek projenin hemen hemen bütün ön aşamalarının tamamlandığı bildirildi.



58 kabinli olarak düşünülen teleferik projesi için ilk etapta 70 milyon TL'nin harcanacağı belirtilirken, teleferik mesafesinin 3 bin 540 metre olacağı ifade edildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Tabiat Macera Parkı'nın inşa çalışmaları da başlarken, yaklaşık 9 bin 200 m2'lik alan üzerine kurulması planlanan Macera Parkı'nda yüksek ip parkuru, alçak ip parkuru, dev salıncak, tırmanma duvarları, survivor parkuru ve paintball alanı bulunacak. Kaynak : İHA