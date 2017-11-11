Sokakta kurşun yağmuruna tuttu

Olay, akşam saatlerinde merkez Huzurevleri Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Nuh Murat Uludemir isimli şahıs, eski karısı Leyla Dönmez (34) ile erkek arkadaşı Volkan Dal’ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Dal ve Dönmez ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Leyla Dönmez’in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Öte yandan, silah seslerini duyan trafik polisinin olay yerinden kaçan Nuh Murat Uludemir’i kovalamaya başladığı ve yokuş aşağı koşan şahsın yere düşerek yakalandığı öğrenildi. Silah sesini duyarak olay yerine giden Doğan Büyükbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüs durağının yakınlarında iki el silah sesi duyduğunu ve bir kişinin kaçtığını gördüğünü söyledi.



Kaçan kişinin arkasından koştuklarını anlatan Büyükbaş, "Saldırgan kaçarken trafik polisi havaya iki ateş etti. Yaşanan kovalamacanın ardından vuran şahsın yakalandığını söyledi.



Vuran kişi olayın ’namus meselesi’ dedi" diye konuştu.



Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor. Kaynak : İHA