Şişli'de BEDAŞ kazısında kemik parçalarına rastlandı

Olay, Şişli Feriköy Mahallesi Kocabaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede çalışma yapan BEDAŞ yetkilileri akşam saatlerinde bazı kemiklere rastladı. Kemikleri fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen olay yeri incelme ekipleri ve polis incelemelerde bulundu. Bulunan çok sayıda kemik ve kafatasının insana ait olduğu iddia edilirken kesin sonucun Adli Tıp incelemesinin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.







Olayı anlatan görgü tanığı “Kepçenin operatörü kemikleri fark etmiş. Olay yeri incelme ekipleri geldi. Kemikler ortaya çıktı. Daha da altında olduğu söyleniyor. Ekipler şimdi nöbet tutuyor. Sabah çalışmalara devam edilecek” dedi.



Olay yerinde polis ekipleri nöbet tutarken çalışmaların günün aydınlanmasıyla devam edeceği öğrenildi.





Kaynak : İHA