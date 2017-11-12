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Şişli'de BEDAŞ kazısında kemik parçalarına rastlandı

Şişli Feriköy’de kazı çalışması yapan BEDAŞ yetkilileri kemik parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken bulunan kemiklere ilişkin inceleme başlatıldı.

3. Sayfa / 12 Kasım 2017 Pazar 21:19
Şişli'de BEDAŞ kazısında kemik parçalarına rastlandı
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Olay, Şişli Feriköy Mahallesi Kocabaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede çalışma yapan BEDAŞ yetkilileri akşam saatlerinde bazı kemiklere rastladı. Kemikleri fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen olay yeri incelme ekipleri ve polis incelemelerde bulundu. Bulunan çok sayıda kemik ve kafatasının insana ait olduğu iddia edilirken kesin sonucun Adli Tıp incelemesinin ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.



Olayı anlatan görgü tanığı “Kepçenin operatörü kemikleri fark etmiş. Olay yeri incelme ekipleri geldi. Kemikler ortaya çıktı. Daha da altında olduğu söyleniyor. Ekipler şimdi nöbet tutuyor. Sabah çalışmalara devam edilecek” dedi.

Olay yerinde polis ekipleri nöbet tutarken çalışmaların günün aydınlanmasıyla devam edeceği öğrenildi.


Kaynak : İHA

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